Edirne'de "pazarda meyve, sebze artıkları toplayan yaşlı kadın" haberine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de "pazarda meyve, sebze artıkları toplayan yaşlı kadın" haberine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Edirne'de 'pazarda meyve, sebze artıkları toplayan yaşlı kadın' haberine ilişkin açıklama

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, bazı medya kuruluşlarındaki haberlerde, pazarda meyve, sebze artıkları topladığı yer alan 84 yaşındaki kadının, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı alışkanlık haline getirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
'Daha fazla yerde tutamadık' diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, bazı medya kuruluşlarındaki haberlerde, pazarda meyve, sebze artıkları topladığı yer alan 84 yaşındaki kadının, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı alışkanlık haline getirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberde ismine yer verilmeyen 84 yaşındaki Ş.K'nin 1. Murat Mahallesi'ndeki mülkiyeti kendilerine ait apartman dairesinde, eşi ve emekli kızı ile yaşadığı ifade edildi.

"Yoksulluktan dolayı artıkları topluyor" şeklinde ifade edilen haberdeki kişinin yaşlılık maaşı aldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı evde yaşayan kızları da emekli olup, ailenin aylık geliri 5 bin 431 liradır. Ailenin, 2020 yılında vefat eden engelli kızı için 2016 yılından 2020 yılına kadar 55 bin 193 TL Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 'engelli evde bakım ücreti' ödemesi yapılmıştır. Haberde yer alan 84 yaşındaki vatandaşımız 2017 yılında hafif bir trafik kazası geçirmiş olup, o tarihte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personelince evinde ziyaret edilmiş, huzurevi ya da herhangi bir kurum bakımını istemediğini, eşi ve kızı ile evinde bakıldığını beyan etmiştir. Ailenin mevcut durumu, Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilerek, evde sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. 84 yaşındaki vatandaşımızın, semt pazarlarını uzun yıllardır dolaşarak, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı bir alışkanlık haline getirdiği, bu davranışı düzenli olarak yaptığı, Edirne pazarcı esnafı, belediye zabıtası ve komşuları ile yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de "pazarda meyve, sebze artıkları toplayan yaşlı kadın" haberine ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:09:28. #1.15#
title