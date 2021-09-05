Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilindeki pazar yerinde yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilindeki pazar yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın çevreye yayılırken, 9 iş yeri kullanılamaz duruma geldi

Yangın, Keşan'ın Erikli sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar yerinde bulunan bulunan bir tezgahtaki elektrik kontağından sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ilk müdahale, bölgede bulunan belediye ekiplerince yapıldı. Yangın söndürme toplarının da kullanıldığı yangın sırasında petrol türevi eşyaların da tutuşması üzerine alevler büyüdü ve diğer dükkanlara da sıçradı. Alevlere müdahale etmek üzere daha sonra takviye ekipler de gelirken, yangının yayıldığı zamanlarda ise çevredeki vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Uzun çalışmaların ardından ardından alevler kontrol altına alınırken, 9 dükkan kullanılamaz hale geldi ve bazı dükkanlar da hasar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. - EDİRNE

Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
İstanbul'da plastik fabrikasında yangın çıktı! Alevler kontrol altına alındı
İstanbul'da plastik fabrikasında yangın çıktı! Alevler kontrol altına alındı
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Mesut Akusta Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:37:45. #1.16#

title