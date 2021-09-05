Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri ağır hasar gördü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilindeki pazar yerinde yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilindeki pazar yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın çevreye yayılırken, 9 iş yeri kullanılamaz duruma geldi

Yangın, Keşan'ın Erikli sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar yerinde bulunan bulunan bir tezgahtaki elektrik kontağından sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ilk müdahale, bölgede bulunan belediye ekiplerince yapıldı. Yangın söndürme toplarının da kullanıldığı yangın sırasında petrol türevi eşyaların da tutuşması üzerine alevler büyüdü ve diğer dükkanlara da sıçradı. Alevlere müdahale etmek üzere daha sonra takviye ekipler de gelirken, yangının yayıldığı zamanlarda ise çevredeki vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Uzun çalışmaların ardından ardından alevler kontrol altına alınırken, 9 dükkan kullanılamaz hale geldi ve bazı dükkanlar da hasar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı