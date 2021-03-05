Edirne'de park ve mesire alanlarındaki çok sayıdaki bank kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Edirne'de park ve mesire alanlarındaki çok sayıdaki bank kaldırıldı

05.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:25
Edirne'de park ve mesire alanlarındaki çok sayıdaki bank kaldırıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki park ve mesire alanlarındaki çok sayıda bank kaldırıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki park ve mesire alanlarındaki çok sayıda bank kaldırıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parklarına giden belediye ekipleri, bu alanlarda vatandaşları uyararak oturdukları banktan kaldırdı.

Ekipler bankları traktör römorklarına yükleyerek götürdü.

Bazı vatandaşlar parkta sosyal mesafe kuralına uymayan gençlere tepki gösterdi.

Kent sakinlerinden Ahmet Bal, gazetecilere, gençleri eleştirerek, "Parklarda sosyal mesafe kuralına hiç uymuyorlar. Gençlerin daha fazla uyması lazım. Ben 63 yaşındayım evde bile kurala uyuyorum." dedi.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise Edirne'nin "yüksek riskli iller" arasında kırmızı kategoriye girdiğini söyledi.

Bu nedenle kentte tedbirleri artırdıklarını belirten Tanrıkulu, "Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla vatandaşların yoğun olarak oturduğu park, bahçe ve mesire alanlarındaki aparatları, oturma guruplarını ve bankları kaldırıyoruz." diye konuştu.

Son aylarda evlerde bulaşma riskinin arttığına işaret eden Tanrıkulu, "Ev kadınlarımızda pozitif vaka sayısı çok arttı. Komşuluk ilişkilerimizi bir süre donduralım, misafirliğe gitmeyelim. Eğer kırmızıdan maviye geçemezsek, hasta olanlarımız, ölenlerimiz artabilir, esnafımız zor duruma düşebilir." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, Kent Ormanı'nın da tedbirler kapsamında kapatılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hande Soral Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de park ve mesire alanlarındaki çok sayıdaki bank kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:28:20. #1.15#
title