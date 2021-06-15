Edirne'de park alanının imara açılmasına karşı koyan Kıymet Teyze'nin hayali gerçek oldu
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Edirne'de park alanının imara açılmasına karşı koyan Kıymet Teyze'nin hayali gerçek oldu

Edirne'de park alanının imara açılmasına karşı koyan Kıymet Teyze'nin hayali gerçek oldu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de 7 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını, bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker'in (82) park hayali gerçekleşiyor.

Edirne'de 7 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını, bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker'in (82) park hayali gerçekleşiyor.

1. Murat Mahallesi'nde 31 Mart 2014 tarihinde çocuk parkının imara açılması maksatlı kepçe geldiğini duyan Kıymet Peker'in, parka giderek kepçenin önüne oturması ve Peker'in eylemine o tarihlerde Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan'ı da destek vermesinin ardından başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

Mal sahibinden belediye tarafından alınan arsa Kıymet Teyze Çocuk Parkı olarak düzenlenecek.

Kıymet teyze mutlu

Kıymet Peker, AA muhabirine, mahallesindeki parkın inşaat alanı olmaması için verdiği mücadelenin sürece olumlu katkısı olmasından mutlu olduğunu söyledi.

O dönem yaşadıklarını anlatan Peker, "Şu halimde de olsa yine karşı koyardım. Buraya ev yapamazsınız dedim, kepçenin önünde bekledim. Şimdi mutluyum parka ev yapılmayacak, park olacak. Çocuklar beni yıllardır ziyaret ettiler, halimi hatırımı sordular. Çocuklarımıza park olsun istedim hep. Herkes için istedim temiz bir alan, temiz bir yer olsun. Otursunlar yeşillikte temiz bir nefes alsınlar istedim. Çok mutluyum. Nineler torunlarını getirecek. Yaşlılarımız burada oturacak, çocuklar oynayacak." diye konuştu.

Peker, parkın yanındaki trafonun kaldırılmasını da isteyeceğini ifade etti.

Parkın adını çocukların belirlemesini isteyen Kıymet teyze, "Parkın adı benim adım olmasın. Buranın sahibinin adı ya da belediyenin adı olsun. Pakın adını çocuklar belirlesin." dedi.

-"Kıymet Teyze Parkı oluyor"

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da yaptığı açıklamada, o gün söz verdiği gibi bölgenin park olarak korunacağını ifade etti.

Parkın bir ay içinde açılacağını belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlığımda ilk günümdü ama henüz mazbatayı almamıştım. Bu alanda kocaman iş makineleri, kepçeler ve bir sandalyede tek başına oturan bir tonton teyzemiz vardı. Yanına geldim, ne oldu teyze seni kimler üzdü dedim. 'Ben buraya torunlarımı oynamaya getiriyorum yeşil alana, baksanıza buraya inşaat yapacaklarmış bina yapacaklarmış.' dedi.

O gün Kıymet teyzeme bir söz verdim ve ardından bir hukuk mücadelesi başladı. Uzun sürdü, tam 7 yıl sürdü. 7 yılın sonunda bu arkamdaki yeşil alanın tapusunu belediyemizin üzerine almayı başardık. Şimdi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz düzenlemesini yapıyor. Bir ay sonra burayı sevgili Kıymet teyzemle beraber Edirne'mizin, mahallemizin çocuklarına söz verdiğimiz gibi Kıymet Teyze Parkı olarak açılışını hep beraber yapacağız. Kıymet teyzeme, çocuklarımıza ve Edirne'mize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Edirne'de park alanının imara açılmasına karşı koyan Kıymet Teyze'nin hayali gerçek oldu - Haberler
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