Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

30.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:29

Özel harekat polisleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA