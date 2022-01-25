Son dakika gündem: Otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.C'nin kullandığı 39 ABT 207 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda refüje çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, B.K'nin yönetimindeki 22 ND 113 plakalı otomobile çarparak, devrildi.

Kazada, sürücüler A.C. ile B.K. ve aracındaki ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

A.C'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Abdülkadir Han (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, Han'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yoldaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.