Edirne'de otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
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Edirne'de otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

16.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:48
Edirne'de otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

'de otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Salih idaresindeki 22 S 0295 plakalı servis minibüsü ile Sönmez'in kullandığı 22 KB 080 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Arifpaşa Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, minibüsteki yolculardan Sadiye Canpolat, Selen Yıldıran, Mümine Demirci ve Esma Hot yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kazada otomobilin çarparak durabildiği tarihi konakta da hafif hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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