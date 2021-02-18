Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

18.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:12
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Vedat Y.'nin kullandığı 22 NJ 180 plakalı otomobil, 1. Murat Mahallesi'ndeki kavşakta Hasan Sepetler idaresindeki 22 AAZ 590 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yola savrulan motokurye Sepetler, yaralandı.

Sepetler, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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