Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı 22 AAE 914 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi'nde N.İ idaresindeki 22 ABE 028 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü N.İ, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel