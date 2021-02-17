Edirne'de otomobilinin lastiğinin kar zinciri kopan sürücü, usta hakkında şikayette bulundu
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Edirne'de otomobilinin lastiğinin kar zinciri kopan sürücü, usta hakkında şikayette bulundu

17.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:54
Edirne'de otomobilinin lastiğinin kar zinciri kopan sürücü, usta hakkında şikayette bulundu

Edirne'de otomobilinin lastiğine taktırdığı kar zinciri kopan sürücü, zinciri takan ustadan şikayetçi oldu.

Edirne'de otomobilinin lastiğine taktırdığı kar zinciri kopan sürücü, zinciri takan ustadan şikayetçi oldu.

Uzunköprü ilçesinde yaşayan T.Ş., bir süre önce yoğun kar yağışında otomobilinin lastiklerine kar zinciri taktırdı.

Mesçit Mahallesi'nde seyreden T.Ş'nin aracının lastiğindeki kar zinciri henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Zincirin kopmasıyla aracında hasar oluştuğunu iddia eden T.Ş, zinciri takan usta S.D. hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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