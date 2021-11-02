Edirne'de otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de otomobilinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde şüpheli aracı durdurdu.
Aramada, uyuşturucu içmede kullanılan 2 aparat, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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