Edirne'de otomobilinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı
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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de otomobilinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı

Edirne'de otomobilinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de otomobilinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Karaağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine G.G'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik arama köpeği Rex'in yardımıyla yapılan aramada, torpidonun üst kısmına gizlenmiş, şeffaf renkli naylon poşete sarılı 17,76 gram bonzai ile alüminyum folyoya sarılı 5,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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