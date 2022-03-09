Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.E'nin kullandığı otomobili, Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.
Otomobildeki aramada 144 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel