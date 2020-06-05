Edirne'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi için seferber oldular Edirne'de bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtaran vatandaşlardan biri sahiplendi.

Edirne'de bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtaran vatandaşlardan biri sahiplendi.

Sarıcapaşa Mahallesi sakinleri park halindeki 22 AAS 859 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edince polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ve mahalleli kedinin sıkıştığı yerden çıkması için yoğun çaba harcadı. Bu arada otomobilin sahibi de kaputu açarak kediyi kurtarma çalışmalarına katıldı.

Vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkan kedi bu kez de ürkerek 17 FZ 294 plakalı hafif ticari aracın kaputunun altına girdi.

Aracın kaputu açılarak motoruna su dökülünce kedi buradan da kaçıp tekrar önceki aracın motor kısmına girdi.

Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kediyi, çalışmalara katılan Nurgül Akçaalan sahiplendi.

Kaynak: AA