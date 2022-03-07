Edirne'de otomobilde sahte 138 bin 250 dolar ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de otomobilde sahte 138 bin 250 dolar ele geçirildi

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de otomobilde sahte 138 bin 250 dolar ele geçirildi

Edirne'de otomobilde yapılan aramada sahte 138 bin 250 dolar bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilde yapılan aramada sahte 138 bin 250 dolar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, alınan kararla araçta yaptıkları aramada sahte olduğu belirlenen 138 bin 250 dolar ele geçirdi.

Şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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