Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonrası şüpheli U.Y'nin kullandığı otomobil ile kardeşi A.C.Y. ile birlikte kaldıkları evde arama yaptı.

Aramalarda, 32,74 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler U.Y. ve A.C.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen iki kardeş, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.