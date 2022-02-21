Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı - Haberler
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Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonrası şüpheli U.Y'nin kullandığı otomobil ile kardeşi A.C.Y. ile birlikte kaldıkları evde arama yaptı.

Aramalarda, 32,74 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler U.Y. ve A.C.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen iki kardeş, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Otomobil, Edirne, Güncel, Haberler

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