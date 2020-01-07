Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı
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Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı

Keşan ilçesinde otomobilin telefon kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

07.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:40
Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı

ilçesinde otomobilin telefon kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kurtuluş Caddesi'nden ilçe merkezine giden S.E. idaresindeki 34 EMC 92 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak önce ağaca, sonra minibüs durağına, çöp konteynerine ve telefon kulübesine çarparak durdu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.S.B, B.N.Ç. ve D.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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