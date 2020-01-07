Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı
Keşan ilçesinde otomobilin telefon kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde otomobilin telefon kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kurtuluş Caddesi'nden ilçe merkezine giden S.E. idaresindeki 34 EMC 92 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak önce ağaca, sonra minibüs durağına, çöp konteynerine ve telefon kulübesine çarparak durdu.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.S.B, B.N.Ç. ve D.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.