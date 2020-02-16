Edirne'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Edirne'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

16.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:44
Edirne'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yücel Dindoruk idaresindeki 22 EK 227 plakalı otomobil, Yeniimaret Mahallesi Mezarlık Sokak'ta elektrik direğine çarptı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dindoruk, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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