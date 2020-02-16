Edirne'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
16.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:44
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yücel Dindoruk idaresindeki 22 EK 227 plakalı otomobil, Yeniimaret Mahallesi Mezarlık Sokak'ta elektrik direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Dindoruk, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA