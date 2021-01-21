Edirne'de otobüste çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
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Edirne'de otobüste çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

21.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:06
Edirne'de otobüste çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Edirne'de otoban gişelerinde durdurulan bir otobüste, 1982 kaçak parfüm ve faturası bulunmayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edirne'de otoban gişelerinde durdurulan bir otobüste, 1982 kaçak parfüm ve faturası bulunmayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, rutin kontrolleri esnasında Romanya'ya giden bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, 1982 kaçak parfüm, 448 faturasız ve belgesiz spor ayakkabısı, 1206 kilogram yabancı menşeili örgü peyniri, 37 faturasız ve belgesiz güneş gözlüğü, 21 faturasız ve belgesiz bayan el çantası ile 259 çeşitli marka ve model giyim malzemesi ele geçirildi.

Şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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