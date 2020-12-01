Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:48

Edirne'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında otogarda uygulama yaptı.

Edirne'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında otogarda uygulama yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması kapsamında otogarda denetim yaptı.

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini ellerindeki aparatla ölçtü.

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Ekipler daha sonra başka alanlarda da denetimlerini sürdürdü. Şoförler uygulamadan memnun olduklarını herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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