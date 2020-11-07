Edirne'de ormanlık alanda yakılan lastiği DKMP ekipleri söndürdü
07.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:12
Edirne'de ormanlık alanda yakılan lastiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri söndürdü.
Edirne'de ormanlık alanda yakılan lastiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri söndürdü.
DKMP 1. Bölge'ye bağlı Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, Lalapaşa ilçesinde av koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler kontrolleri sırasında Vaysal köyü yakınındaki ormanlık alandan duman çıktığını gördü.
DKMP ekipleri ormanlık alanda yakılıp bırakılan lastiği kendi imkanlarıyla söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci