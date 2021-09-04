Edirne'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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Edirne'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Edirne'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE Valiliği, ormanlara giriş yasağını 30 Eylül 2021'e kadar uzattı.

EDİRNE Valiliği, ormanlara giriş yasağını 30 Eylül 2021'e kadar uzattı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan kararlar doğrultusunda ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" denildi.

Açıklamada, Edirne il sınırları içerisinde tüm ormanlara girilmesinin yasak olduğu belirtilerek, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların bu yasaktan muaf olduğu hatırlatarak şöyle denildi:

"Ruhsatlı veya kontrollü girilenler hariç ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TREDAŞ-TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen kısımlarında gerekli bakımları ivedi olarak yapacaklar, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, orman içi veya bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Edirne ili '2021 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı' ile belirlenmiş olan il genelindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının orman yangınlarında kullanılabilecek (dozer, greyder, loder, treyler itfaiye aracı, arazöz vb.) her tür araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte her an kullanılmak üzere bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yerine getirilecektir. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından kesintisiz olarak gözetim ve denetim yapılacaktır. Orman İşletme Müdürlükleri tarafından, muhtemel yangınlarda kullanılmak amacıyla orman köylerine verilen su tankerleri hazır olarak bekletilecektir. Ayrıca su tankeri verilemeyen diğer bütün köylerde de hali hazırda tarımsal amaçlı kullanılan, gerektiğinde yangınlara karşı da kullanılabilen, en az 1 adet zirai ilaçlama makinesi köy muhtarları tarafından, ilk müdahalede kullanılmak üzere temin edilecektir. İhtiyaç görülmesi halinde İlçe Kaymakamları tarafından da kendi ilçelerine özgü ek tedbirler alınacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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