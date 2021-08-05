Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için "imece usulü" yardım toplanıyor
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Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için "imece usulü" yardım toplanıyor

Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için 'imece usulü' yardım toplanıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, mahalle sakinleri ve vatandaşlar kamu kurumlarının desteğiyle yangından zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yardım toplamayı sürdürüyor.

Edirne'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, mahalle sakinleri ve vatandaşlar kamu kurumlarının desteğiyle yangından zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yardım toplamayı sürdürüyor.

Vatandaşlar evlerinden giysi, gıda, yangın söndürme tüpü, kedi ve köpek maması, ilaçlar ile çeşitli malzemeleri derneklere ve Saraçlar Caddesi'ndeki yardım toplama merkezine getiriyor.

Burada kolilere konulup kamyonlara yüklenen malzemeler, yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere gönderiliyor.

Edirne imece sorumlusu Deniz Özkan, gazetecilere, 3 gündür devam eden kampanyada güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

Vatandaşların el birliğiyle mahallelerinde topladıkları yardımları özenle hazırladıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz, bu yaraları sarmak için bizim de tuzumuz olur inşallah bu organizasyonda. Genelde bize ihtiyaç malzemelerini soruyorlar. Bilinçli bir yardım toplama oluyor. Hijyen ve medikal malzemesi, bebek bezi, hijyenik pet, mama, kuru gıdalar ve iç çamaşırlarını özenle hazırlıyoruz. Medikal malzemelere de çok ihtiyaç var. Sargı bezleri, yanık kremleri ve göz damlaları gibi, bunları da getiriyor eczacılarımız ve medikalciler. Oyuncak getiren çocuklar var. Bu da çok düşünceli bir davranış. Çocuk giysileri, köylerdeki teyzelerimize baş örtüsü ve şalvar gibi birçok ihtiyaç malzemesi toplanıyor."

Ev hanımlarından yardım

Edirneli ev hanımları da yangın bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçları için yardım topladı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, yangınlar nedeniyle tüm Türkiye'nin üzüldüğünü ifade etti.

Afetlerden özellikle kadın ve çocukların etkilendiğini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Edirneli kadınlar olarak belirlenen ihtiyaçları topladık. En çok istenen şeyler de temiz iç çamaşırı, kadın pedi ve hijyen malzemeleri oldu. Gıda malzemeleri gönderdik. Özellikle köydeki kadınların ihtiyacı olacağını düşündüğümüz için tülbentler, şalvarlar gönderdik. Umarım yangınlar son bulur. Kadınlar olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Öte yandan, Bir El Bin Nefes Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan erzak ve samanlar Uzunköprü Belediyesi ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunun destekleriyle yangından zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için 'imece usulü' yardım toplanıyor
Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için 'imece usulü' yardım toplanıyor
Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için 'imece usulü' yardım toplanıyor
Edirne'de orman yangınında zarar gören bölgeler için 'imece usulü' yardım toplanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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