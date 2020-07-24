Edirne'de orman yangını (2) HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOREdirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyünde meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü bölgeye takviye ekipler sevk etti.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyünde meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü bölgeye takviye ekipler sevk etti. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer, 75 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.Meriç İlçesi Kaymakamı Ekrem Güngör, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA