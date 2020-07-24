Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
24.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:47
Edirne'de orman yangını
EDİRNE - Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA