Edirne'de "onaylanmamış tarife" ile zamlı ekmek satanlara ceza kesilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de "onaylanmamış tarife" ile zamlı ekmek satanlara ceza kesilecek

11.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:13
Edirne'de

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza uygulanacağını bildirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza uygulanacağını bildirdi.

Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırıncıların uyguladığı zammın odaların verdiği karar doğrultusunda alınan bir zam kararı olmadığını söyledi.

Fırıncıların bir buçuk ay önce zam talebi ilettiklerini ancak bununla ilgili henüz karar verilmediğini vurgulayan Zıpkınkurt, talebin çok yönlü görüşüleceğini ifade etti.

Onaylanmamış bir tarifeyle yapılan satışın cezası olacağına işaret eden Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Fırıncıların şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Tarifesiz bir şekilde ekmek satışı yapıyorlar. Bunun sonucunda da yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce kınama vermiştik, yetkilerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif ceza olmayacak verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar."

İl Ticaret Müdürü Altun da uyarmıştı

Edirne'de 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeğin 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanması üzerine İl Ticaret Müdürü Altun yaptığı açıklama ile fırıncıları uyarmıştı.

Altun, yasa ve kural tanımayanlara, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un ilgili maddeleri gereği,10 bin liradan başlayıp 100 bir liraya kadar idari para cezasının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek
Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek
'1 Ekmek 1 Çorba Projesi' Mersin'de 28 noktada yeniden başladı
"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" Mersin'de 28 noktada yeniden başladı
Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Donald Trump Kamala Harris Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yıldız Tilbe İkbal Gürpınar
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de "onaylanmamış tarife" ile zamlı ekmek satanlara ceza kesilecek - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:16:36. #1.14#
title