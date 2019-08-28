28.08.2019 17:57

Edirne'de onarıma alınan Tunca'dan sonra Meriç Köprüsü de trafiğe kapatıldı

Edirne'de restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından tarihi Meriç Köprüsü de bakım onarım çalışmaları için trafiğe kapatıldı. İki köprünün de kapatılmasıyla birlikte Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ne geçişler alternatif yollar ve Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'yle kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü restorasyonu için Edirne Valiliği tarafından 10 Temmuz'da çalışma başlatıldı. İlk olarak zemini yenilenmek üzere trafiğe kapatılan Tunca Köprüsü'nde 50 günün ardından çalışmalarda sona gelinirken, sıra tarihi Meriç Köprüsü'ne geldi. Edirne Valiliği tarafından özel bir firmaya yaptırılan tarihi Meriç Köprüsü sabah saatlerinde yetkililer tarafından trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona erdiği Tunca Köprüsü'nün 5 Eylül'de araç ve yaya trafiğine açılacağını belirten yetkililer, Meriç Köprüsü'nün ise yaklaşık 2 buçuk ay boyunca restorasyonunun devam edeceğini dile getirdi. Tarihi köprünün büyük ölçüde zarar gören zemininin tamamen yenilenmesi bekleniyor.

ESNAF OLARAK MAĞDURUZ

Öte yandan devam eden çalışmalarla ilgili tepki gösteren bölge esnaflarından Cesur Pakarda, bilgilendirme yapılmadan Meriç Köprüsü'nün kapatılmasının doğru bir karar olmadığını öne sürdü. Pakarda, Burada biz esnaflara bir yönlendirme, bilgilendirme dahi yapılmadan köprünün kapatılması çok doğru bir karar değil. Meriç Köprüsü açık diye buraya geldim. Benim gibi birçok araçta gelip geri dönmek zorunda kaldı. Sivil Toplum Örgütlerinin bu işe duyarlı olması ve özellikle siyasi parti yetkilileri kendilerini değil biz esnafları da düşünmeleri gerekir. Bizler burada esnaf olarak mağduruzö dedi.

ABDÜLMECİT ZAMANINDA YAPIMINA BAŞLANDI

Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerine yapıldı. 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış 1847'de bitirilmiştir. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimli olan köprünün ayakları arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü ise mermerdendir.

Kaynak: DHA