Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi
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Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, 12 kedi ve 4 köpeğin ölümüne ilişkin bir kediye yapılan otopside, hayvanların zehirlendikleri tespit edildi.

Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi
10.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:58

Edirne'nin İpsala ilçesinde, 12 kedi ve 4 köpeğin ölümüne ilişkin bir kediye yapılan otopside, hayvanların zehirlendikleri tespit edildi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen kedilerden birini otopsi için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Otopsi raporunda yer alan bilgilere göre, kedide zehir kalıntıları bulundu.

Hayvansever Hüseyin Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın son derece üzüntü verici olduğunu belirterek, "İlçemizde 4 Haziran'da 12 kedi ve 4 köpeği katleden sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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