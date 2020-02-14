Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52

Edirne Valiliği'nce 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla 4 okulda hayata geçirilen proje kapsamında 1100 öğrenciye 8 hafta boyunca tarhana ikram edilmeye başlandı. Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" dedi.

Edirne Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Edirne'de 4 okulda 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla proje başlatıldı. Projenin kent merkezindeki Mithat Paşa İlkokulu, Mithat Paşa Ortaokulu, Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda toplam 1100 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kadın kooperatifleri üyeleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, okuldaki öğrencilere tarhana dağıtıldı.'TARHANA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİREN BİR YİYECEK'Projenin yaklaşık 2 ay boyunca devam edeceğini söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "Sağlıklı Nesiller Tarhanayla Büyüyor sloganıyla başlattık projeyi. Yaklaşık 1100 öğrenci ile bugün uygulamaya başlıyoruz. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu tarhana ata çorbası. Bağışıklık sistemini geliştiren bir yiyecek. Ben hep şunu söylüyorum. İnsan vücudundaki besinleri bir ülkeye benzetmek gerekirse orduları gibidir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse, virüsleri, hastalıkları kapmaz püskürtür" dedi. KOOPERATİFLERDE SEFERBERLİK BAŞLATTIKİlçelerdeki kadın kooperatiflerince tarhananın üretildiğini söyleyen Uysal, "Sayın valimizin büyük gayretleriyle her ilçemizde bu seferberliği başlattık. Kadın kooperatifleri kuruldu. Yerelden, bizzat el emeğiyle yapılan ürünleri kaynağından aldıracağız. Diğer büyük şehirlerde de satış merkezleri oluşturulacak. Yani kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yoğrulurken sevgiyi, içilirken de bağışıklığı arttırır diyoruz. Gerçekten Milli Eğitimimiz'le, Halk Sağlığımız'la, Tarım İl Müdürlüğümüz'le beraber bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla geleneksel besin öğelerimizi, ata çorbamızı tekrar layık olduğu değerine kavuşturmak amacımız" dedi.Proje kapsamında okuldaki öğrencilere Vali Yardımcısı Uysal ve beraberindekiler tarafından tarhana çorbası dağıtıldı.

Kaynak: DHA