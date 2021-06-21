Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
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Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

Edirne'de, okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda okullarında uzak kalan öğrenciler etkinlikler kapsamında okullarına gelmeye başladı.

Öğrenciler öğretmenleriyle okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerine katılıyor. Kütüphane kitap okuyan öğrencilerin yanı sıra akıl ve zeka oyunları da oyunlarına da eşlik ediyor.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan, öğrencilerin okul ortamında arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgın tedbirlerini alarak etkinlik faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz ekran başında çok fazla zaman geçirdi. Sosyalleşme ihtiyaçlarını çok fazla gideremediler. Bu kapsamda ekran değil akranlarıyla vakit geçirerek, sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerle öğrencilerimize gereksinimleri doğrultusunda eğitimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Derin İnce de okula geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğlenceli etkinlikler yaptıklarını belirten İnce, "Salgın sürecinde arkadaşlarımla buluşamadım. Onları çok özledim. O yüzden onlarla bir araya gelmek güzel oldu." dedi.

Doruk Dönmez de etkinlik programının çok güzel geçtiğini söyledi.

Nisa Nur Tintiş ise okulda hem eğlendiklerini hem de ders işlediklerini belirtti.

Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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