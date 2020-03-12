Edirne'de okullar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları, tarihi camiler ve minibüslerin dezenfektesinin ardından kentte faaliyet gösteren okullarda da çalışma yaptı.

Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüsün Bulgaristan ve Yunanistan'da görülmesinin ardından tedbirler almaya başladıklarını söyledi.

Virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Din turizminin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de, otogarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptık. Dünden beri de dezenfektan çalışmalarımıza Edirne'de faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerde devam ediyoruz. Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyoruz. Halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara da dezenfektan makinesi yerleştirerek, halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza da kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, temastan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA