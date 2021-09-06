OKUL SERVİSLERİ DENETLENİYOR
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OKUL SERVİSLERİ DENETLENİYOR

OKUL SERVİSLERİ DENETLENİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Denetim ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Denetim ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin okula gidip-gelirken kullandıkları okul servislerinde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan pandemi önlemleri ile yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olup-olmadığını ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını inceledi.

Kurallara uymayan okul servisleri için ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanıyor.

Denetimlerin okul giriş-çıkış saatlerinde devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların servis araçlarıyla ilgili her türlü öneri ve şikayetlerini Alo 153 numaralı hatta yapabileceği gibi Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0(284) 225 19 78 numaralı hattına bilgi verilebileceğini belirtti.

OKUL SERVİSLERİ DENETLENİYOR

Kaynak: Habermetre

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