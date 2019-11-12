Edirne'de okul servisleri denetlendi

12.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:08

Edirne okul servisleri, trafik ekiplerince denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okullara yakın mevkilerde kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, bu noktalarda okul servisi sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde yolculuk yapması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenen denetimlerde 180 öğrenci servisi incelendi. Denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen sürücülere toplam 3 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

Servis araçlarına yönelik denetimlerin hafta boyunca süreceği ve yıl içerinde faaliyetine devam eden tüm servislerin güzergah üzerinde denetlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA