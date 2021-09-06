EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
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EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne'de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne'de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet anonsu yapıldı.

Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı. Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu. Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet uyarısı yapıldı.

Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü. Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU
EDİRNE'DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN 'EVLERİNİZE GİDİN' ANONSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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