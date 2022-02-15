Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor - Haberler
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Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de öğretmenlere yönelik

Edirne'de, öğretmenlere yönelik düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerlerine başlandı.

Edirne'de, öğretmenlere yönelik düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerlerine başlandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi'nden hibe alan proje gerçekleştirilen programla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seminerin öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında 30 matematik öğretmeni 35 saat eğitim alacak.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altun tarafından verilecek seminerde öğretmenlere 5 gün boyunca, soru seçme ve yazma, PISA ve matematik okuryazarlığı ilişkisi ve benzeri konularda eğitim verilecek.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, matematik, Edirne, Güncel, Haberler

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