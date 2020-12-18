Edirne'de öğretmenler tarihi tren garının güzelliklerini fotoğrafladı
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Edirne'de öğretmenler tarihi tren garının güzelliklerini fotoğrafladı

18.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:03
Edirne'de öğretmenler tarihi tren garının güzelliklerini fotoğrafladı

Edirne'de fotoğraf tutkunu öğretmenler, "Objektifte O An" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Edirne'de fotoğraf tutkunu öğretmenler, "Objektifte O An" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'ndeki Edirne Tren Garı'nda fotoğraf çeken öğretmenler, kentin doğasını, tarihi ve kültürel eserlerini de ölümsüzleştirdi.

Öğretmenler çektikleri fotoğrafları online ortamda öğrencilerine anlatıyor.

Projenin koordinatörü Alper Erarslan, AA muhabirine, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin birçok doğal, tarihi ve kültürel güzelliği barındırdığını söyledi.

Pandeminin zor bir süreç olduğunu belirten Erarslan, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak projemizi uyguluyoruz. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle etkinliği hafta içi gerçekleştirip çektiğimiz fotoğrafları öğrencilerimizle online paylaşıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Soydemir de Milli Eğitim Bakanlığınca "Mutlu Çocuklar Güçlü Yarınlar 2023 Vizyon Projesi" kapsamında "Objektifte O An" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

İlhami Ertem Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Bilgin Ayyıldız, geçen yıl projeyi öğrencilerle yürüttüklerini ancak salgın nedeniyle bu yıl sadece öğretmenlerin fotoğraf çektiğini anlatarak, "Öğrencilerimizle dışarı çıkma fırsatımız olmuyor, online derslerimizde çektiğimiz fotoğrafları öğrencilerimizle paylaşıyoruz." diye konuştu.

75. Yıl İlkokulu öğretmenlerinden Yeliz Yanar ise salgın sürecinde fotoğraf çekerek sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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