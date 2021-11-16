Edirne'de Öğretmenler Günü'ne özel konser düzenlenecek - Haberler
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Edirne'de Öğretmenler Günü'ne özel konser düzenlenecek

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de Öğretmenler Günü'ne özel konser düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Öğretmenler Günü"nde konser verecek.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Öğretmenler Günü"nde konser verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konser, topluluğun binasındaki salonda icra edilecek.

Gülsemin Gonce ve Muharrem Fadıl Atik'in solist olarak görev alacağı konser 24 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.

Konser biletleri Sanat Cepte uygulaması biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.

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