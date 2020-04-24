Edirne'de öğretmenler belediye çalışanlarına siperli maske üretti Edirne'de öğretmenler, belediye personeli için siperli maske üretti.

Edirne'de öğretmenler, belediye personeli için siperli maske üretti.

Edirne Bahçeşehir Koleji'nin atölyesinde 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapan öğretmenler, sahadaki belediye ekiplerinin de ihtiyaç duyduğu siperli maskeleri hazırladı.

Kolejin Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek maskeleri teslim etti.

Gürkan, Türk milletinin en önemli özelliklerinden birinin dayanışma olduğunu söyledi.

Milletin birlik beraberlik içerisinde salgın dönemlerinde el ele, gönül gönüle verdiğini belirten Gürkan,"Öğretmenlerimiz hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi imkanlarıyla, kendilerinin finanse ettiği ve el emekleriyle ürettikleri yüz siperliklerini getirdiler. Bizde riskli alanlarda görev yapan belediye çalışanları için bu yüz siperliklerinden kullanacağız. Çok teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri tıpkı bu şekilde dayanışma ve yardımlaşmayla, birbirimizi destekleyerek aşacağız." diye konuştu.

Yiğitsoy da bu zor günlerin dayanışma günleri olduğunu belirterek, "Biz de elimizden geldiği kadarıyla, karınca kararınca ufakta olsa destek vermek istedik. Hem sağlık çalışanlarına hem de şu anda hayatımızı devam ettiren risk altında olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar. Biz de onlara katkıda bulunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA