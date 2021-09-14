Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak - Haberler
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Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Edirne'de lise öğrencilerin yaptığı su altı robotları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye finalinde yarışacak.

Edirne'de lise öğrencilerin yaptığı su altı robotları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye finalinde yarışacak.

Edirne DENEYAP Atölyesi'nde yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu "Rapture" ve "Matiricie" isimli 2 gruptan oluşan 10 öğrenciyle tasarlanan iki su altı robotu 150 takım içerisinden ilk 28'e kalarak finallerde yarışmaya hak kazandı.

Eğitmen Mert Hızmalı, AA muhabirine TEKNOFEST'te Edirne'den 2 takımla "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde finalde yarışacaklarını belirterek, öğrencilerin çok başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

İnsansız su altı robotlarının, su altındaki herhangi bir görevi gerçekleştirmek için tasarlandığını anlatan Hızmalı, robotların savunma sanayide ve afetlerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Robotların insansız olmasının, hareket kabiliyetini ve robotun yönetimini kolaylaştırdığını anlatan Hızmalı, "Öğrencilerimizin yaptığı robot, kamera ve sensörler vasıtasıyla çevresindekileri algılayıp verileri bilgisayara aktarıyor. Tamamen öğrencilerimizin tasarladığı bir robot, özgün tasarım oldu. Üç boyutlu yazıcıda parçaları basıldı. Kodlarını da kendileri yazarak ortaya bu robot çıktı."dedi.

Takım danışmanı Rıza Korkusuz ise su altı robotunun tamamen özgün bir tasarıma sahip olduğunu, tüm alt sistemlerin öğrenciler tarafından geliştirildiğini anlattı.

Edirne'de lise öğrencileri arasında TEKNOFEST finallerine sadece iki takımın kaldığını hatırlatan Korkusuz "Öğrencilerimiz büyük emek verdi projeye. Üç aşamayı geçtiler. Gençlerimiz ileride ülkemize katma değer kazandıran mühendisler olacaklar inşallah. Ben hepsini kutluyorum." dedi.

Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak - Haberler
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