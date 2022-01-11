Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle sağanak öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı etkisinin sürdürüyor. Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu şehirde kar yer yer tipi şeklinde görülüyor.

Rüzgar nedeniyle beyaz örtü bazı alanlarda buzlanmaya neden oluyor.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 2 derece ölçülen kentte kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Edirne'de öğlen başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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