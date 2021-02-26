Edirne'de ocak ayında ithalat ve ihracat arttı

Edirne'de ocak ayında ihracat ve ithalat arttı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 2,3, ithalatın yüzde 5,9 azaldığı belirtildi.

Edirne'de ihracatın bu yıl ocak ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 5,8 milyon dolar, ithalat yüzde 204,8 artarak 11,2 milyon dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada Tekirdağ ve Kırklareli ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tekirdağ'da ihracat 2021 yılı Ocak ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 22,5 artarak 199 milyon dolar, ithalat yüzde -5,1 azalarak 131,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ihracat 2021 yılı Ocak ayında 2020 yılının aynı ayına göre

yüzde -25,7 azalarak 13,4 milyon dolar, ithalat yüzde -23,1 azalarak 12,1 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci