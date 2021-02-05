Edirne'de nehirlerin artan debileri düşüş yönüne geçti

Edirne'de, hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerine bağlı olarak yer yer taşkınlara neden olan Ergene ile debilerinde artış yaşanan Tunca ve Meriç nehirlerinin seviyeleri düşmeye başladı.

Edirne'de, hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerine bağlı olarak yer yer taşkınlara neden olan Ergene ile debilerinde artış yaşanan Tunca ve Meriç nehirlerinin seviyeleri düşmeye başladı.

Kırklareli'nde Yıldız Dağları'ndan doğan, Kırklareli ve Edirne'den geçen Ergene Nehri'nin debisi 404 metreküpe çıkması sonrası DSİ tarafından "kırmızı alarm" verilmişti.

Ergene'de debi düşüşü kaydedilmesi sonrası ikaz durumu "turuncu"ya çekildi. Nehrin debisi son ölçümlerde 360 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi de düşüşe geçti.

Taşkın riskinin ortadan kalktığı Tunca'nın debisi saniyede 59 metreküp akış olarak ölçüldü.

Meriç Nehri'nin debisi de yapılan son ölçümlerde 444 metreküp/saniyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar