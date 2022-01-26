Edirne'de nehirle birlikte çöpler de buz tuttu - Haberler
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Edirne'de nehirle birlikte çöpler de buz tuttu

Edirne'de nehirle birlikte çöpler de buz tuttu

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, Edirne'de ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE (İHA) - Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, Edirne'de ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Tunca Nehri'nde kısmı buzlanma görülürken, çöpler ve balıklar da kalıba dönüştü.

Edirne'de taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin ardından içindeki çöplerle birlikte buz tuttu. Bölgedeki tarlalar da buzla kaplanırken, nehre atılan çöpler ise kalıp halinde donup kaldı.

Edirne'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentteki Tarihi Tunca Nehri'nde kısmı buzlanma oluştu. Nehrin yatağının kıyılarında başlayan buzlanma, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ardından nehir yüzeyine yayıldı.

BUZLAR, BALIK TUTMA TUTKUSUNA ENGEL OLAMADI

Nehir kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlardan Cengiz Ceylan, "Nehirde oluşan buzları sopayla kırarak aşağıya ağ atıyorum. Ağa takılan balığı çekiyoruz. Buzları kırmadan aşağı inmek mümkün değil. Balığı karabatak dediğimiz kuşlardan takip ediyoruz. Bunlar inmezse balık yok. Sazan balığı tutuyoruz" dedi.

(Doğukan Vurgun - Özlem Ceylan/İHA)

Edirne'de nehirle birlikte çöpler de buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tunca Nehri, Edirne, kar, Güncel, Haber

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