Edirne'de nakliyat şirketinin lastik deposunda yangın Edirne'nin Keşan ilçesinde bir nakliyat şirketinin lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir nakliyat şirketinin lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keşan-Uzunköprü kara yolunun birinci kilometresinde bulunan nakliyat şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun bahçesindeki kamyon ve tır lastiklerine sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gökyüzünü kaplayan duman, şehir merkezinin yanı sıra çevre köy ve beldelerden de görüldü.

Alevlere müdahale sırasında bir itfaiye eri yüzünden yaralanırken, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit de dumandan etkilendi.

İtfaiye eri ve Yiğit, ilk müdahaleleri ambulansta sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerince 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve belediye başkan yardımcıları da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA