Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
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Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı

Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden yapılan maketlerle hazırlanan Geri Dönüşüm Parkı ile dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin sergilendiği Gençlik Parkı, törenle açıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden yapılan maketlerle hazırlanan Geri Dönüşüm Parkı ile dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin sergilendiği Gençlik Parkı, törenle açıldı.

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kademe binasında toplanan araç lastiği, plastik, demir, ahşap ve cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıp uçak, oktomobil, tank, motosiklet, yel değirmeni, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü. Atık malzemelerden yapılan maketlerle, Yeni Mahalle'deki 2,5 dönümlük alanda Geri Dönüşüm Parkı oluşturuldu. Geri Dönüşüm Parkı ile Gençlik Parkı'na konulan milli halterci Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı için tören düzenlendi. Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

'AMACIMIZ, ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK VE FARKINDALIK YARATMAK'Belediye Başkanı Helvacıoğlu, parkın bulunduğu alanın atıl durumda olduğunu ve belediye olarak burayı geri dönüşüm parkı yaparak değerlendirdiklerini belirterek, "Burada imalat tamamen belediyemize ait. Buradan bir mesaj vermeliydik. Bunların daha büyüğünü, daha güzellerini diğer mahallelerimize de yapmak istiyoruz ve bunun mesajını veriyoruz. Atık malzemeleri değerlendirmek hem kendi çevremize hem de dünyaya karşı boynumuzun borcu. Tamamı plastik ve metal atıklardan oluşan parkımız hem ülkemiz de hem de yurt dışında ilgi gördü. Bir hafta önce Bulgaristan'ın Burgas Valiliği bir heyet göndererek incelemelerde bulundu. Biz bu parkla geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla anlatmak istedik. Atıklardan neler yapılabileceğini göstermiş olduk. Burada amacımız, çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık yaratmak. Bizler atıklar çöp değil, gelecektir bilinciyle israfı önlüyor, kaynaklarımızı verimli kullanıyor ve doğamızı koruyoruz. Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, kazandırıyoruz ve önemsiyoruz" dedi.Etkinlikte, parktaki maketleri yapan Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa Özdemir ile çevre gönüllüsü Melih Andaç'a Başkan Helvacıoğlu tarafından plaket takdim edildi. Protokol ayrıca parkta oluşturulan hatıra kütüğüne anı levhası çaktı.

Öte yandan, aynı mahallede dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına oluşturulan ve heykelinin bulunduğu Gençlik Parkı'nın tanıtımı yapıldı. Protokol parkı ziyaret ederek, Naim Süleymanoğlu heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.  


Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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