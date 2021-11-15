Edirne'de Mutfak Akademi Türk Mutfağı kursunu tamamlayanlar "aşçı yardımcısı" olacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince aşçılığa başlamak isteyen kadınlar için "Mutfak Akademi Türk Mutfağı Kursu" açıldı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü'nün Maarif Caddesi'ndeki binasında verilecek kursun ilk gününde ziyaret eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, usta öğretici Gülcan Koç ve kursiyer kadınlarla sohbet etti, başarı diledi.

Kursiyerlerin hazırladığı mercimek çorbası ve atıştırmalıkların tadına bakan Gürkan, belediye olarak kadınlara her desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mutfak Akademi'nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün bir projesi olduğunu söyledi.

Turizmin en önemli ayaklarından birinin gastronomi olduğunu belirten Gürkan, "İnsanlar olarak günde en az bir öğün yemeğe ihtiyacımız var. Kadınlarımızın hünerli elleriyle yapacağı yemekler için bir restoran da açarız. Edirne Belediyesi Edirne Kadınları Mutfağı ismiyle. Onlar yeter ki üretsinler. Bundan çok da mutlu olurum ben. Çünkü Edirne bir turizm kenti artık. Dünyada en çok turist çeken ilk 100 şehir içerisinde 68. sırada, Türkiye'de de İstanbul ve Antalya'dan sonra 3. sırada gelen bir şehir."diye konuştu.

Gürkan, iyi bir yemeğin, gastronominin olmazsa olmazı olduğunu, kadınlarla güzel işlere imza atmak istediklerini belirtti.

Koç da kurs bittikten sonra bir dükkan açıp halka hizmet ederek kadınlara gelir kapısı açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Farklı sektörlerde çalışan 18 kadının kursiyer olarak yer aldığı Mutfak Akademi Türk Mutfağı Kursu'nda haftanın 4 günü eğitim verilecek.

Yemeklerin hazırlanması ve sunumunun anlatılacağı 450 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler "aşçı yardımcısı" sertifikası alacak.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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