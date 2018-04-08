Edirne'de Mozaik Sanatının İncelikleri Anlatıldı

Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin, "Mozaik sanatı bizim topraklarımızda çıkmıştır. Mozaik sanatını Batılılaştırmamalıyız. 'Sadece onlarındır' diyemeyiz. Misyon olarak da çağımıza göre kendimizi yenilemeliyiz. Bizim de kendimize ait eserlerimiz ve motiflerimiz var." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Edirne'deki bir otelde düzenlenen "Kültür Sanat Buluşmaları"nda, Meyçem Ezengin mozaik sanatının ortaya çıkışı ve gelişimini anlattı.

Ezengin, mozaik sanatının birbirinden küçük materyallerin bir araya gelerek oluşturduğu resim olduğunu söyledi.

En çok Roma ve Bizans döneminde ait mozaik eserlerin bilindiğini belirten Ezengin, "Roma döneminde en çok Gaziantep, Antakya, Şanlıurfa'da ve yapılan kazı çalışmalarında ülkemizin birçok yerinde mozaikler çıkmaktadır. Taş ve mermer olanlar Roma dönemine aittir. Bunun en güzel örneklerini de Gaziantep'de görebiliyoruz, büyük bir müzeye sahibiz. Zeugma Müzesi yeni yapıldı, yenilendi, daha önce mozaik eserler depodaydı. O bölgede daha fazla kazı kazı çalışmaları yapılsa, her yerden mozaik çıkar ama ne yazık ki bunun için yeterli bir öncülük ve bütçe gerekiyor. Mozaik eserler yıllarca mahsenlerdeydi, bugünkü hukümetin sayesinde mozaik sanatı daha da büyüdü ve geliştirildi. Bunu görüyoruz." diye konuştu.

Mozaik sanatçısının hissettiklerini ve dönemini eserlerine yansıttığını vurgulayan Ezengin, şunları kaydetti:

"En büyük tartışma konusu ise 'Mozaik Roma ve Bizans sanatıdır' denmesidir. Ben en çok bununla uğraşıyorum ve savaş veriyorum. O yüzden motiflerimde daha çok geleneksel motifleri ağırlıklı olarak görürsünüz. Roma ve Bizans'ta da mozaik eserlere kültür yansıtılmış ve mesajlar verilmiş. Bizans'ta daha çok dini mesaj içerikli, dinlerini anlatmak istemişler mozaik sanatıyla ama mozaik sanatı bizim topraklarımızda çıkmıştır. Mozaik sanatını Batılılaştırmamalıyız. 'Sadece onlarındır' diyemeyiz. Misyon olarak da çağımıza göre kendimizi yenilemeliyiz. Bizim de kendimize ait eserlerimiz ve motiflerimiz var. Bunlarla birlikte çeşitleri harmanlayabiliriz. Mozaik bir resim sanatıdır. İstediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Bunu kısırlaştırmamalıyız. Benim misyonum bu."

Eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de yer aldığını aktaran Ezengin, sunumunda çeşitli üniversitelerde ve şehirlerde sergilenen eserleri ile Türkiye'deki mozaik eserlerden örnekler sundu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmini de mozaik olarak işlediğini dile getiren Ezengin, buna çok emek verdiğini sözlerine ekledi.

Meyçem Ezengin, katılımcılarla uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

"Kültür Sanat Buluşmaları devam ediyor"

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenledikleri "Kültür Sanat Buluşmaları"nın sürdüğünü söyledi.

Buluşmaların, 2017'de İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Mardin'de, 2018'de ise Kastamonu ve Bursa'da gerçekleştirildiğini belirten Gökdemir, "Amacımız yerli ve milli sanatlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'papağanlaşmadan', Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi 'Batılılaşmadan' gelecek nesillere doğru aktarmaktır." dedi.