Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Hakan Akgül'ün kullandığı 06 BAK 650 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde Doğukan Kambaris idaresindeki 22 ABT 567 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kambaris ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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