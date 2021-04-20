Edirne'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Edirne'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

Edirne'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Talatpaşa Caddesi'nde H.E. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysun Kabaktan'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kabaktan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü H.E de hafif yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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