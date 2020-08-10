Edirne'de, motosiklet tutkunu damat salona motorla girdi
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Edirne'de, motosiklet tutkunu damat salona motorla girdi

Edirne'de, motosiklet tutkunu damat salona motorla girdiEDİRNE'de Yağmur Görgüç (24) ile evlenen, motosiklet tutkunu Murat Görgüç (27), düğün salonuna motosikletle girdi.

10.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:25

Edirne'de, motosiklet tutkunu damat salona motorla girdi

EDİRNE'de Yağmur Görgüç (24) ile evlenen, motosiklet tutkunu Murat Görgüç (27), düğün salonuna motosikletle girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında motosikletini salonun ortasına park eden damat Görgüç, daha sonra eşi Yağmur Görüç'le ilk dansı gerçekleştirdi.

Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Murat Görgüç, dün gece kentteki bir düğün salonunda, hayatını Yağmur Görgüç ile birleştirdi. Uzun yıllar motosiklet hobisinin peşinden koşan damat Görgüç, bu tutkusunu düğünde de göstererek, salona motosikletle girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında salonun ortasına gelerek motorunu park etti. Görgüç daha sonra eşi Yağmur Görgüç ile ilk dansı gerçekleştirdi.

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Görgüç, geleceğe güzel bir anı bırakmak istediğini ifade ederek, "Mutlu gecemizde farklı bir şey yapmak istedim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Düğün salonuna motorumla girerek unutulmaz bir an yaşattım. Bu durum gelecekte güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

Edirne'de, motosiklet tutkunu damat salona motorla girdi

Kaynak: DHA

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